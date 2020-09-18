Esenler'de sandalye imalatı yapılan iş yerinde yangın
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Esenler'de sandalye imalatı yapılan iş yerinde yangın

ESENLER'de sandalye imalatı yapılan bir iş yerinde yangın çıktı.

Esenler'de sandalye imalatı yapılan iş yerinde yangın
18.09.2020 01:19 | Son Güncelleme: 18.09.2020 01:26

ESENLER'de sandalye imalatı yapılan bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. 

Yangın, Mimar Sinan Mahallesi'nde gece yarısı meydana geldi. Rumeli Caddesi üzerindeki Mimar Sinan Camii'nin altında bulunan sandalye imalatı yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, iş yerinin kapısını kırarak içeriye girdi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Soner HASIRCIOĞLU
Soner HASIRCIOĞLU
DHA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Deniz Akkaya Hatice Çarpar Seren Serengil
Spor Babel Sörloth Fatih Terim Metin Oktay Burak Yılmaz
Daha Fazla Uefa Çocuk Avrupa Türk Lirası
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Esenler'de sandalye imalatı yapılan iş yerinde yangın - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 01:26:43. #1.15#
title