Esenler'de sahte içki üretimi ve satışı yapan 2 şüpheli yakalandı

ESENLER, İSTANBUL (İHA) - Esenler'de sahte içki üretimi ve satışı yapan 2 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri serbest bırakılırken, diğeri ise tutuklandı.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri sahte alkol imalatı ve satışının önlenmesine yönelik ilçede çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında, geçtiğimiz günlerde saat 15.00 sıralarında takibe alınan evine elleri boş vaziyette girdikten sonra bir poşetle çıktığı görülen S.S. isimli şahıs, görevlilerce durduruldu. Şahsın poşeti kontrol edildiğinde içerisinde sahte olduğu değerlendirilen 2 şişe alkol ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Bunun üzerine Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sahte alkol imalatı ve satışının önlenmesine yönelik Kemer Mahallesi'nde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda L.T. isimli şahsın oturduğu evde sahte alkol imalatı ve satışı yaptığı tespit edildi. L.T.'nin evine yapılan operasyonda 56 adet şişe içerisinde 86 litre sahte alkol, 76 adet doldurulmaya hazır boş alkol şişesi ve sahte alkol yapımında kullanıldığı değerlendirilen 1 kilo 250 gram kimyasal madde ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler emniyette biten işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

S.S., "5607 SKM" suçundan hakkında yapılan adli işlemlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakılırken, L.T. ise, aynı suçtan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

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