ESENLER'DE SAHTE İÇKİ BASKINI : 1 KİŞİ TUTUKLANDI - Haberler
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ESENLER'DE SAHTE İÇKİ BASKINI : 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENLER'de sahte içki baskınında, 86 litre sahte içki ele geçirilirken 1 kişi tutuklandı.

ESENLER'de sahte içki baskınında, 86 litre sahte içki ele geçirilirken 1 kişi tutuklandı.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Ekipleri, Kemer Mahallesi'nde sahte içki imalatı ve satışı ile ilgili aldıkları bir ihbar sonrası çalışmalara başladı. Ekipler, sahte içki satıcısı ve alıcısını suç üstü yakaladı. Evde yapılan aramada, 56 şişe içerisinde satışa hazır 86 litre sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan L.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ESENLER'DE SAHTE İÇKİ BASKINI : 1 KİŞİ TUTUKLANDI

ESENLER'DE SAHTE İÇKİ BASKINI : 1 KİŞİ TUTUKLANDI

ESENLER'DE SAHTE İÇKİ BASKINI : 1 KİŞİ TUTUKLANDI

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