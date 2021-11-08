Son dakika haberleri! Esenler'de sahte alkol ve parfüm operasyonu kamerada - Haberler
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Son dakika haberleri! Esenler'de sahte alkol ve parfüm operasyonu kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Esenler'de 1,5 ton sahte alkol ve 3 milyon TL değerinde parfüm ele geçirildi.

ESENLER, İSTANBUL (DHA) - Esenler'de 1,5 ton sahte alkol ve 3 milyon TL değerinde parfüm ele geçirildi.

Esenler'de polis ekipleri Giyimkent  Sokak'ta bir adrese operasyon düzenledi. Esenler Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Esenler'de bulunan bir depoda sahte alkol ve parfüm üretilip piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan baskın sonucunda 1,5 ton sahte alkol ve 3 milyon TL değerinde parfüm ele geçirilirken 2 yabacı uyruklu şüpheli de gözaltına alındı.


Son dakika haberleri! Esenler'de sahte alkol ve parfüm operasyonu kamerada

Son dakika haberleri! Esenler'de sahte alkol ve parfüm operasyonu kamerada

Son dakika haberleri! Esenler'de sahte alkol ve parfüm operasyonu kamerada

Son dakika haberleri! Esenler'de sahte alkol ve parfüm operasyonu kamerada

Son dakika haberleri! Esenler'de sahte alkol ve parfüm operasyonu kamerada

Son dakika haberleri! Esenler'de sahte alkol ve parfüm operasyonu kamerada

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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