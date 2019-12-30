Esenler'de rüzgar nedeniyle çatıdan düşen parçalar 4 araca hasar verdi
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Esenler'de rüzgar nedeniyle çatıdan düşen parçalar 4 araca hasar verdi

ESENLER'de şiddetli rüzgar nedeniyle binanın çatısından düşen parçalar sokakta park halinde olan 4 araca zarar verdi.

30.12.2019 13:45 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:48
Esenler'de rüzgar nedeniyle çatıdan düşen parçalar 4 araca hasar verdi

'de şiddetli rüzgar nedeniyle binanın çatısından düşen parçalar sokakta park halinde olan 4 araca zarar verdi.

Esenler 'nde bulunan binanın çatısındaki yapı malzemeleri şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Fevzi Çakmak Mahallesi 1119 sokağa düşen parçalar park halinde bulunan 4 otomobile zarar verdi. Olay yerine itfaiye, ve zabıta ekipleri sevk edildi. Hasar gören 4 otomobilin çekilmesinin ardından belediye ekipleri çatıdan düşen parçaları kamyonete yükledi. Polis ekipleri de güvenlik gerekçesiyle sokağı bir süre yaya ve araç trafiğine kapattı. Düşen parçaların temizlenmesinin ardından sokak trafiğe açıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Esenler'de rüzgar nedeniyle çatıdan düşen parçalar 4 araca hasar verdi
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