Esenler'de restoranlar tek tek denetlendi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yerel ›› Esenler'de restoranlar tek tek denetlendi - Haber
Esenler, Türkiye, Zabıta, Yerel

Esenler'de restoranlar tek tek denetlendi

Esenler'de restoranlar tek tek denetlendi Zabıta ekipleri masaların toplanmasına yardımcı oldu Sokakta evine gitmek isteyen bir kişi evine bırakıldı Esenler Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, yeni tip korana virüse karşı alınan önlemeler kapsamında paket servis dönemine geçen restoranları tek...

22.03.2020 16:45 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:49
Esenler'de restoranlar tek tek denetlendi

Esenler'de restoranlar tek tek denetlendi

Zabıta ekipleri masaların toplanmasına yardımcı oldu

Sokakta evine gitmek isteyen bir kişi evine bırakıldı

İSTANBUL - Esenler Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, yeni tip korana virüse karşı alınan önlemeler kapsamında paket servis dönemine geçen restoranları tek tek denetledi. Ekipleri, içeride bulunan masaların toplanmasına yardımcı olurken, sokakta ise 65 yaş ve üzerinde vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyardı. Bazı vatandaşlar ise istekleri doğrultusunda ekip araçları ile evlerine kadar götürüldü.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı Türkiye'de önlemlerini genişleterek almaya devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında restoran, pastane ve benzeri iş yerleri sadece "paket servis" ve "gel-al" benzeri şeklinde müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet vermeye başladı. Bu kapsamda çalışmalarını hızlandıran Esenler Belediyesi, zabıta ekipleri ile ilçe genelinde denetime çıktı. Lokantaları denetleyen ekipler, içeri de müşteri olup olmadığını ve servis açılıp açılmadığını kontrol etti. Ekipleri, paket servis yapmaları konusunda işletmeleri bir kez daha uyardı. Ayrıca dışarıda olan masaları da zabıta ekipleri lokanta çalışanları ile beraber içeriye taşıdılar.

Ardından sokaklarda denetime çıkan ekipler, 65 yaş üstü vatandaşlara da sokağa çıkmamaları için uyarılarda bulundu. Kurallara uymayan bazı 65 yaş üstü vatandaşlar ise kendi istekleri doğrultusunda zabıta ekipleri tarafından araçlarla evlerine kadar götürüldü.

"İçeriye kesinlikle müşteri almıyoruz sadece paket servis yapıyoruz"

Lokanta sahibi Ahmet Alkan, "Dün akşam yayınlanan genelgeden dolayı, dükkanımızı kapattık ve dezenfekte işlemini yaptık. İçeriye kesinlikle müşteri almıyoruz. Sadece paket servis yapıyoruz. Gereken tüm önlemleri aldık maskelerimizi ve eldivenlerimizi takıyoruz hijyen kurallarına da dikkat ediyoruz" dedi.

"Evde de sıkılıyoruz sadece bir tur atmaya geldim buraya"

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına uymayan Abdülkadir Kılınç, "Sadece yaşlılar için değil herkes için tehlikeli bu virüs. Doktorlar yaşlılar için daha tehlikeli diyor ama evde de sıkılıyoruz sadece bir tur atmaya geldim buraya. Kimseye de yaklaşmıyorum aramızda en az 1 metre var" ifadelerini kullandı.

Esenler'de restoranlar tek tek denetlendi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Esenler'de restoranlar tek tek denetlendi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı Haber
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya...
Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam koronavirüs için sahaya çıkıyor Haber
Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam koronavirüs için sahaya çıkıyor
Eski başkan, 37 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti Haber
Eski başkan, 37 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı Haber
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı
Sokağa çıkma yasağında yeni gelişme! 3 meslek grubu, yasaktan muaf tutulacak Haber
Sokağa çıkma yasağında yeni gelişme! 3 meslek grubu, yasaktan muaf tutulacak
'Evden çıkmayın' uyarısına uymayan yaşlı adamdan güldüren savunma Haber
"Evden çıkmayın" uyarısına uymayan yaşlı adamdan güldüren savunma
Başından vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya'nın ablası erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
Başından vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya'nın ablası erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı
ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı
Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu
Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu
Karantina kuralına uymayanlara ilk ceza kesildi! Konyalı çifte 6 bin 300 lira para cezası uygulandı
Karantina kuralına uymayanlara ilk ceza kesildi! Konyalı çifte 6 bin 300 lira para cezası uygulandı
Son dakika: İstanbul Valiliği'nden 'Evden çıkmayın' uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün
Son dakika: İstanbul Valiliği'nden "Evden çıkmayın" uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi
İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak
İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak
Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü
Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü
Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp eden koca, ailesini de kaynar su dökerek yaktı
Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp eden koca, ailesini de kaynar su dökerek yaktı
Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü
Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü
Son dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bini aştı
Son dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bini aştı
İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek
İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek
Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı
Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı
Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı?
Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı?
Nottingham Forest, Mbaye Diagne'yi gözüne kestirdi
Nottingham Forest, Mbaye Diagne'yi gözüne kestirdi
Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti
Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti
Son dakika: Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulacak
Son dakika: Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulacak
Üsküdar Belediyesi'nden güldüren paylaşım: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın
Üsküdar Belediyesi'nden güldüren paylaşım: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın
Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı
Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı
Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama: Bütün önlemlerimizi aldık
Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama: Bütün önlemlerimizi aldık
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi hayatını kaybetti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi hayatını kaybetti
Öğretmen çift, okullara ara verilmesiyle sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı
Öğretmen çift, okullara ara verilmesiyle sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı
15 Temmuz'da verilen zararlar için açılan tazminat davası sonuçlandı: Gülen ve Öztürk 150 bin TL ödeyecek
15 Temmuz'da verilen zararlar için açılan tazminat davası sonuçlandı: Gülen ve Öztürk 150 bin TL ödeyecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Donald Trump Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Guido Senia Demet Akalın Muhterem Nur Seren Serengil
Spor Tamer Tuna Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Polis Fransa Twitter Beşiktaş
Şu an buradasınız: Esenler'de restoranlar tek tek denetlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2020 17:34:16. #1.14#
title