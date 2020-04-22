Esenler'de Ramazan ruhu evlere taşınacak
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Esenler'de Ramazan ruhu evlere taşınacak

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, telekonferans yöntemi ile düzenlediği basın toplantısında Ramazan ayı boyunca ilçede yürütülecek çalışmaları anlattı.

22.04.2020 18:02 | Son Güncelleme: 22.04.2020 18:55
Esenler'de Ramazan ruhu evlere taşınacak

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, telekonferans yöntemi ile düzenlediği basın toplantısında Ramazan ayı boyunca ilçede yürütülecek çalışmaları anlattı. Sahura kaldırma işleminin Ramazan davulcularının yerine araçlarla anons edilerek yapılacağını dile getiren Göksu, "Bu sene meydanlarımızda Ramazan coşkusunu yaşayamayacağız belki ama Esenler Belediyesi olarak tüm hizmetlerimiz devam edecek" dedi.

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, telekonferans yöntemi ile düzenlediği basın toplantısında Ramazan ayı boyunca ilçede yürütülecek çalışmaları anlattı. Şimdiye kadar Çocuk İftarından İftar Çeşmelerine, Eve Teslim İftar'dan Alo İftar'a, Helva Sohbetleri'nden Anadolu Erenleri'ne kadar Ramazan'ın manevi iklimine uygun çok farklı programları hayata geçiren Esenler Belediyesi, korona virüs tedbirleri çerçevesinde bu sene Ramazan'da farklı bir konsept uygulayacağını duyurdu.

"Kültürel etkinliklerimiz sanal ortamda devam edecek"

Yapılacak uygulamaları online basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerle paylaşan Esenler Belediye Başkanı Göksu, ihtiyaç sahibi ailelerin her türlü alışverişini ücretsiz olarak yapabildiği EDİM (Esenler Dayanışma ve İyileştirme Merkezi) hakkında bilgi verdi. Bu sene iftarlar yerine ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolileri dağıtılacağını söyleyen Başkan Göksu, "Meydan ve caddelerde düzenlenen kültür etkinliklerini belediyenin internet üzerinden yayın yapan Şehir Ekranı TV'ye taşıyacağız" dedi.

"Seneye daha sağlıklı şekilde yeniden meydanlarda bulaşacağız"

Soru cevaplarla devam eden online basın toplantısında, sahura kaldırma işleminin Ramazan davulcularının yerine araçlarla anons edilerek yapılacağını söyleyen Başkan Göksu, "Şehir ekranımızı çok aktif kullanarak dijital ortamda Esenler'deki bütün kardeşlerimizle Ramazan boyunca iletişimimizi aynı meydan programlarında olduğu gibi, normal programlarımızda olduğu gibi inşallah Ramazan boyunca da bu şekilde gerçekleştireceğiz. Virüs dolayısıyla o güzel meydan programlarımızı, toplu iftarlarımızı yapamayacağız. Gönül sofralarımızı maalesef kuramayacağız. Ama bir sonraki sene daha sağlıklı ve güçlü bir şekilde yeniden kavuşacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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