Esenler'de pedallar 'Dünya Bisiklet Günü' için çevrildi
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Esenler'de pedallar 'Dünya Bisiklet Günü' için çevrildi

Esenler'de pedallar 'Dünya Bisiklet Günü' için çevrildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenler'de 'Dünya Bisiklet Günü' vesilesiyle düzenlenen etkinliğe katılan bisikletseverler, 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde pedal çevirdi.

Esenler'de 'Dünya Bisiklet Günü' vesilesiyle düzenlenen etkinliğe katılan bisikletseverler, 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde pedal çevirdi.

Esenler Belediyesi tarafından 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Bisiklet sürme bilincinin oluşması için düzenlenen etkinlikte 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde buluşuldu. Gerçekleştirilen etkinliğe bisiklet grupları, vatandaşlar ve çocuklar büyük ilgi gösterdi. Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Taşçı da bisiklete binip pedal çevirdi. Esenler Millet Bahçesi'nin içinde yer alan bisiklet yolunda tek sıra halinde pedal çeviren çocuklar, akrobatik hareketler yapıp bisiklet nasıl tamir edilir onu da gösterdi. Etkinliğin sonunda bisiklet yarışması da düzenlendi. Yarışmaya katılan tüm çocuk ve gençlere hediyeler verilirken dereceye girenler ayrıca ödüllendirildi. Dereceye girenlere ödüllerinin takdim edilmesinden sonra bisikletseverler Türk bayrağı açarak dalgalandırdı.

"Gençler estetik anlamda hantal kalmasınlar"

Gençlerim her alanda olduğu gibi bisiklet konusunda da gelişmelerini ve bilinçlenmelerini isteyen Kadın, Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Cemal Bolat, "Bisiklet kulübümüzü yeni kurduk. Gençlerimiz, bu alanda kendilerini geliştirsin, eve kapanıp kalmasınlar, hantal bir yapıya dönüşmesinler, dijital oyunlara mahkum olmasınlar; bu etkinliklerle hem sosyalleşsinler hem de şehre aidiyet kültürüyle kendilerini sağlık, estetik anlamda geliştirsinler istiyoruz. Şu anda yeni kurulduğumuz için 60'a yakın bisiklet kulübüne üyemiz var, takımın başkanı var, kaptanı var" dedi.

"Güç kazandırdı"

Dünya Bisiklet Günü'ne özel düzenlenen bisiklet yarışmasında birinci olan 14 yaşındaki Doğan Deniz Uzuner, "Bugün güzel bir gün. Aldığım ödül de güzel. Esenler Belediyesi'ne teşekkür ederim böyle bir yarışma yaptıkları için. Bayağı zordu aslında işte güç kazandırdı. Yaklaşık 8 yaşından beri sürüyorum, profesyonel olmak isterim" dedi.

"Motorlu taşıtlar yerine bisiklet sürülsün"

Esenler Belediyesi'nin kurduğu "Bisiklet Kurye" topluluğunda yer alan ve bu topluluktan da bahseden 15 yaşındaki Kerem Uzun, "Bisiklet sürmek sağlık için gerçekten çok önemli. Genellikle sürüyorum zaten sağlığım için. Motorlu taşıtlar yerine daha çok bisiklet sürülmesinin istendiği bir grup" diye konuştu.

Bu etkinliğin düzenlenmesi için Esenler Belediye Başkanı'yla iletişime geçen 17 yaşındaki Taha Efe Oruç, "Çok sevdiğim bir spor, eğlenerek yapıyorum. Bu sporun ülkemizde de gelişmesini istiyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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