Esenler'de parklar, bahçeler çocuklar ile doldu
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Esenler'de parklar, bahçeler çocuklar ile doldu

Esenler'de parklar, bahçeler çocuklar ile doldu Korona virüs salgını nedeniyle 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi Esenler'de de 0-14 yaş grubu, sokağa çıktı.

Esenler'de parklar, bahçeler çocuklar ile doldu
13.05.2020 19:37 | Son Güncelleme: 13.05.2020 19:40

Esenler'de parklar, bahçeler çocuklar ile doldu

İSTANBUL - Korona virüs salgını nedeniyle 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi Esenler'de de 0-14 yaş grubu, sokağa çıktı. Parklar, bahçeler her yer çocuklarla doldu taştı.

Esenler'de çocukların en çok ilgi gösterdikleri yerlerden birisi Esenler Çocuk Sokağı oldu. Saat 11.00'den itibaren çocuklar sokağı doldurdu. Çocuklar sokağa inmeden önce Esenler Belediyesi sokağı yıkadı ve dezenfekte etti. Türkiye'nin ilk çocuk gelişimi ve eğitimine dönük sosyal projesi Çocuk Sokağı, uzun bir aradan sonra minik misafirlerini ağırladı. Yaklaşık 2 aydır evden çıkmayan çocuklar, Çocuk Sokağı'na geldiler ve sokak yine çocukların sesleriyle doldu. Rengarenk gökkuşağı boyamalarıyla süslenen Esenler Çocuk Sokağı'nda çocuklar; saklambaç, ip atlama, sek sek gibi oyunlar oynayıp deşarj oldular. Çocuklar oyunlarını oynarken sosyal mesafe kurallarına da uydular.

Zabıtadan sosyal mesafe uyarısı ve maske

Zabıta ekipleri, sokakta ip atlama, seksek, yakar top, voleybol gibi uzak mesafeli oyunlar oynayan çocukları ve hem de ebeveynlerini sosyal mesafeye uyulması konusunda sık sık uyardılar. Zabıta çocuk sokağında maskesi bulunmaya çocuklara da maske dağıttı.

Esenler çocukların en çok ilgi gösterdiği mekanlardan birisi de 15 Temmuz Millet Bahçesi oldu. Çocuklar aileleri ile birlikte burayı da doldurdu. Yeşillikler arasında koşan, oynayan çocuklar buraları çok özlediklerini ifade ettiler. İlçedeki tüm parklar ve yeşil alanlar çocuklarla doldu. Her taraf çocuk sesleriyle yankılandı. Çocukların cıvıl cıvıl görüntüleri büyüklere de moral oldu.

Esenler'de parklar, bahçeler çocuklar ile doldu

Kaynak: İHA

Manşet

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