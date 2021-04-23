Esenler'de palyaço ve vosvoslarla 23 Nisan kutlaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Esenler'de palyaço ve vosvoslarla 23 Nisan kutlaması

Esenler'de palyaço ve vosvoslarla 23 Nisan kutlaması
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenler Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Şehir Ekranı TV ile Şehir ve Çocuk sosyal medya kanalında hazırladığı içeriklerle kutladı.

Esenler Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Şehir Ekranı TV ile Şehir ve Çocuk sosyal medya kanalında hazırladığı içeriklerle kutladı. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden renkli sokak etkinlikleri ile çocukları eğlendirdi.

Esenler Belediyesi TBMM'nin açılışının 101'inci yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi. Palyaçolar ve vosvoslar, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da çocukların yüzünü güldürdü. Birbirinden eğlenceli programlar, Covid-19 tedbirleri nedeniyle Şehir Ekranı TV ile Şehir ve Çocuk sosyal medya kanalında çocuklarla buluştu. Farklı yaş gruplarına hitap eden etkinlikler kapsamında çocuklar, canlı bağlantılar ve yarışma programıyla keyifli vakit geçirdi.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA 'BARIŞ EKMEĞİ' PİŞTİ

Esenler Belediyesi'nin her yıl 23 Nisan'da düzenlediği 'Uluslararası Barış Ekmeği Festivali'nin 12'ncisi Şehir ve Çocuk sosyal medya kanalı üzerinden yapıldı. Farklı ülkelerden canlı bağlantılarla yayına katılan çocuklar, şiirler ve şarkılar söyleyerek arkadaşlarıyla birlikte bayramlarını kutladı. Dünyanın dört bir yanında yaşayan çocukların evlerinde pişirdiği barış ekmekleri, hazırlanan video ile ekrana geldi.

Ramazan ayı boyunca Şehir Ekranı TV'de izleyiciyle buluşan 'Biz Biliriz' adlı ödüllü bilgi yarışması da 23 Nisan'a özel olarak sadece çocukların katılımıyla gerçekleşti. Yarışmada minikler, kıyasıya yarışırken birçok ödülün de sahibi oldu.

SOKAKLARDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) animasyon ekibi, Esenler'i sokak sokak gezerek çocukları eğlendirdi. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte çocuklar, evlerinin balkonundan şarkılara eşlik ettiler.


Esenler'de palyaço ve vosvoslarla 23 Nisan kutlaması
Esenler'de palyaço ve vosvoslarla 23 Nisan kutlaması
Esenler'de palyaço ve vosvoslarla 23 Nisan kutlaması
Esenler'de palyaço ve vosvoslarla 23 Nisan kutlaması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
İzmir depreminin simge ismi Ayda, Bornova Belediye Başkanlığı makamına oturdu
İzmir depreminin simge ismi Ayda, Bornova Belediye Başkanlığı makamına oturdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Hande Erçel Merve Dizdar
Spor Cenk Tosun Yılmaz Vural Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Esenler'de palyaço ve vosvoslarla 23 Nisan kutlaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 19:25:42. #1.14#

title