ESENLER'DE ÖZEL HASTANEDE YANGIN (1)
Şahin BOZKURT / İSTANBUL DHAEsenler Menderes Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde yangın çıktı.
17.07.2020 20:36 | Son Güncelleme: 17.07.2020 21:46
Şahin BOZKURT/ İSTANBUL DHA
Esenler Menderes Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yoğun dumanın kapladığı hastaneden hastalar tahliye ediliyor.
Kaynak: DHA