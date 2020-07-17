Esenler'de özel bir hastanede yangın
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Esenler'de özel bir hastanede yangın

Esenler'de özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde çıkan yangın söndürüldü.

Esenler'de özel bir hastanede yangın
17.07.2020 22:05 | Son Güncelleme: 17.07.2020 23:14

Esenler'de özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde çıkan yangın söndürüldü.

Esenler Kaymakamlığından yapılan açıklamada, saat 20.30 sıralarında, Menderes Mahallesi Atıs¸ Alanı Caddesi'nde faaliyet go¨steren o¨zel bir hastanenin dördüncü katında bulunan yogˆun bakım bo¨lu¨mu¨nde yangın çıktığı ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

İlk bilgilere go¨re elektrikli bir cihazda bas¸layan yangının itfaiye ekiplerinin mu¨dahalesiyle söndürüldüğü bildirilen açıklamada, "C¸ıkan yangında herhangi bir yaralı ve can kaybımız bulunmayıp, olus¸an duman nedeniyle serviste yatan 9 hastamız gu¨venli s¸ekilde bas¸ka servislere tahliye edilmis¸tir." denildi.

Açıklamada, yangınla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

15 Temmuz gecesi 'Yönetime el koyduk' mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu Magazin
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü Magazin
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı Dünya
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, 'Size şaka yaptık' dedi 3. Sayfa
Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm 3. Sayfa
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir Güncel
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Survivor'daki görüntülere Bakan Fahrettin Koca da sessiz kalmadı
Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Survivor'daki görüntülere Bakan Fahrettin Koca da sessiz kalmadı
Hayatını kaybeden 'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmıştı
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmıştı
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Mansur Yavaş, 'torpille' belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
Ruslarla görüşmeler sürerken ABD'den Türkiye'ye yeni S-400 yaptırım tasarısı
Ruslarla görüşmeler sürerken ABD'den Türkiye'ye yeni S-400 yaptırım tasarısı
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
Son Dakika: 'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı
Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti
Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Beşiktaş'tan ayrılan Victor Ruiz ile Galatasaray ilgileniyor
Beşiktaş'tan ayrılan Victor Ruiz ile Galatasaray ilgileniyor
Vefat eden Seyfi Dursunoğlu'nun yıllar önce Mehmet Ali Birand'la yaptığı program sosyal medyanın gündemine oturdu
Vefat eden Seyfi Dursunoğlu'nun yıllar önce Mehmet Ali Birand'la yaptığı program sosyal medyanın gündemine oturdu
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Son 10 yılın en büyük banka dolandırıcılığı: 1.5 milyarlık organize vurgun
Son 10 yılın en büyük banka dolandırıcılığı: 1.5 milyarlık organize vurgun
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Özgür Özel Fatih Sultan Bülent Turan Mustafa Şentop
Magazin Ezgi Mola Demet Akbağ Cansu Tosun Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Tamer Tuna Adem Büyük Fatih Terim Tahir Karapınar
Daha Fazla Adana Asker Ankara 15 Temmuz
Şu an buradasınız: Esenler'de özel bir hastanede yangın - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 23:25:58. #1.15#
title