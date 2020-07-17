Esenler'de özel bir hastanede yangın Esenler'de özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde çıkan yangın söndürüldü.

Esenler'de özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde çıkan yangın söndürüldü.

Esenler Kaymakamlığından yapılan açıklamada, saat 20.30 sıralarında, Menderes Mahallesi Atıs¸ Alanı Caddesi'nde faaliyet go¨steren o¨zel bir hastanenin dördüncü katında bulunan yogˆun bakım bo¨lu¨mu¨nde yangın çıktığı ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

İlk bilgilere go¨re elektrikli bir cihazda bas¸layan yangının itfaiye ekiplerinin mu¨dahalesiyle söndürüldüğü bildirilen açıklamada, "C¸ıkan yangında herhangi bir yaralı ve can kaybımız bulunmayıp, olus¸an duman nedeniyle serviste yatan 9 hastamız gu¨venli s¸ekilde bas¸ka servislere tahliye edilmis¸tir." denildi.

Açıklamada, yangınla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA