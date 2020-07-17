Esenler'de özel bir hastanede yangın
Esenler'de özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde çıkan yangın, kontrol altına alındı.
17.07.2020 21:01 | Son Güncelleme: 17.07.2020 21:58
Esenler'de özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, özel bir hastanenin dördüncü katında bulunan yoğun bakım servisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Bazı yatakların alev alması sonucu büyüyen yangına ilk müdahale, hastane personeli tarafından yapıldı.
Binadaki hastalar ve personeller tahliye edilirken yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.
Binada duman tahliyesi çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA