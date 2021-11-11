Esenler'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Haberler
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Esenler'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Esenler'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Esenlerde bir aracın çarpması sonucu yaralanan şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ESENLER, İSTANBUL (İHA) - Esenlerde bir aracın çarpması sonucu yaralanan şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Esenler Otogar Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilin çarptığı yaya, kanlar içinde yere düşerek yardım bekledi. Kazayı gören vatandaşların ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde önlem alarak trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri ise yaralıya müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, sürücüsü polis merkezine götürüldü. - İSTANBUL

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