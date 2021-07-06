ESENLER'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
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ESENLER'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenler'de otomobil, bir anda alev alev yandı.

Esenler'de otomobil, bir anda alev alev yandı. Sürücüsü kendini dışarı atarak yangından yara almadan kurtulurken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Otogar Bağlantı Yolu Esenler Metro Durağı önünde çıktı. Sürücü Mustafa B., seyir halindeyken motor kısmından alevlerin çıktığını fark ettiği otomobilini durdurdu. Kendini dışarı atan Mustafa B., yara almadan kurtulurken, alevler otomobili sardı.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Durumun bildirilmesiyle gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle bir süre kapatılan Otogar Bağlantı yolu çalışmaların ardından açıldı.

ESENLER'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
ESENLER'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
ESENLER'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
ESENLER'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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