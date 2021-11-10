Esenler'de otobüs şoförüne darp girişimi kamerada

ESENLER, İSTANBUL (İHA) - Esenler'de İett şoförüyle hafif ticari araçta bulunanlar arasında yol verme yüzünden Kavga çıktı. Otobüs şoförünü linç edilmekten vatandaşlar kurtarırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Esenler Birlik Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İETT şoförü ve hafif ticari araç sürücüsü arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Tartışma hafif ticari araçta bulunanların İETT şoförüne saldırmaya çalışmasıyla kavgaya dönüştü. Olayı gören vatandaşlar, şoförü adeta linç edilmekten kurtardı. Vatandaşlar şahısları araçlarına bindirerek olay yerinden uzaklaştırırken, yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Armağan Yılmaz/İHA)