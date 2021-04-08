Esenler'de ocakta unutulan yemek yangın çıkardı
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Esenler'de ocakta unutulan yemek yangın çıkardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Esenler'de ocakta unutulan yemek yangın çıkardı

Esenler'de 4 katlı bir binanın ikinci katında ocakta unutulan yemek yangına neden oldu.

Esenler'de 4 katlı bir binanın ikinci katında ocakta unutulan yemek yangına neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay bu akşam saat 23.40 sıralarında Esenler Havaalanı Mahallesi Galip sokakta yaşandı. 4 katlı binanın ikinci katında ocakta unutulan yemek yangına neden oldu. Dairenin mutfağı alev alev yandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. İçeride akrabalarının kaldığını sanan ev sahipleri kısa süreli panik yaşadı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken dairede maddi hasar oluştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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