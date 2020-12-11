Esenler'de markette taciz iddiasıyla tepki alan görüntülere ilişkin emniyetten açıklama (2)

EGM: ŞÜPHELİ A.Ö. GÖZALTINA ALINDIEmniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtilerek, "Yürütülen sanal...

EGM: ŞÜPHELİ A.Ö. GÖZALTINA ALINDI

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtilerek, "Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; sosyal medya üzerinde, '#TacizciyiTutukla' etiketiyle gündeme gelen bir videoda Esenler/İstanbul ilçesinde bulunan markette zihinsel engelli olduğu iddia edilen kız çocuğuna ait cinsel taciz görüntüleri görülmesi üzerine tespit çalışmaları yapılmıştır. Videodaki şahsın A.Ö. olduğu tespit edilmiş olup, Esenler Çocuk Büro ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmış ve hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır" denildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı