ESENLER'DE MARKETTE TACİZ İDDİASI: ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

İSTANBUL DHAEsenler'de market içinde bir kişinin alışveriş yapan kadını taciz ettiği iddia edilerek paylaşılan ve büyük tepki alan görüntülere ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden bir açıklama daha yapıldı.