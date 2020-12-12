ESENLER'DE MARKETTE TACİZ İDDİASI: ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ
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ESENLER'DE MARKETTE TACİZ İDDİASI: ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

12.12.2020 14:12 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:16
ESENLER'DE MARKETTE TACİZ İDDİASI: ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

İSTANBUL DHAEsenler'de market içinde bir kişinin alışveriş yapan kadını taciz ettiği iddia edilerek paylaşılan ve büyük tepki alan görüntülere ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden bir açıklama daha yapıldı.

İSTANBUL DHA

Esenler'de market içinde bir kişinin alışveriş yapan kadını taciz ettiği iddia edilerek paylaşılan ve büyük tepki alan görüntülere ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden bir açıklama daha yapıldı.Açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bazı sosyal medya hesaplarında 'zihinsel engelli bir kız çocuğuna bir markette cinsel taciz anları' şeklinde yapılan paylaşıma istinaden yürütülen çalışmada;Kazım Karabekir Mahallesi Endülüs Caddesi üzerinde bir işyerinde gerçekleştiği anlaşılan konu ile ilgili paylaşımda taciz ettiği iddia olunan şahsın Ali Ö.(47) olduğu tespit edilmiş, şüpheli şahıs görevlilerimizce İstanbul Bayrampaşa Otogarında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahsa yaptırılan fotoğraf teşhisinde, şüpheli şahıs mağdur şahıs ile ilgili görevlileri yanıltmak amacı ile kasıtlı olarak yanlış teşhis ve yönlendirmede bulunmuştur. Devam eden çalışmalarda yaşı küçük mağdur şahsın kimliği tespit edilmiş, ifadesi alınmak üzere Çocuk Büro Amirliğine intikal ettirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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