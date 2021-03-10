Esenler'de makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye para cezası

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Esenler'de makas atarak ve ani yavaşlayarak trafiği tehlikeye düşüren kamyonet sürücüsüne 1771 TL para cezası kesildi, sürücünün ehliyeti geçici olarak iptal edildi.

Esenler'de makas atarak ve ani yavaşlayarak trafiği tehlikeye düşüren kamyonet sürücüsüne 1771 TL para cezası kesildi, sürücünün ehliyeti geçici olarak iptal edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerince, "Trafiği tehlikeye düşüren kamyonet sürücüsüne dayak kamerada" başlığıyla ulusal haber bültenlerine yansıyan görüntüler üzerine inceleme başlatıldı.

Ekipler, İpek Yolu Caddesi üzerinde makas atarak ve ani yavaşlayarak trafiği tehlikeye düşüren 06 HBL 54 plakalı kamyonet sürücüsünün Deniz A. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan sürücü Deniz A'ya, Karayolları Trafik Kanunu'nun (KTK) 46/2G makas atmak maddesinden 1339 TL, 56/1C yakın takip maddesinden 144 TL, 56/1D seyir halindeyken ani yavaşlamak maddesinden 144 TL ve 73/A saygısızca araç kullanmak maddesinden 144 TL olmak üzere toplamda 1771 lira idari para cezası uygulandı.

Deniz A.'nın sürücü belgesi ise KTK'nın 45. maddesine istinaden gerekli sağlık şartlarını sağlayana kadar geçici olarak iptal edildi.

Deniz A, TCK 179/2 Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Esenler Atışalanı Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı