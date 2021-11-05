Esenler'de lösemili çocuklara moral etkinliği

ESENLER, İSTANBUL (DHA) - Esenler Belediyesi, '2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası' kapsamında ilçede yaşayan lösemili çocuklar için renkli bir etkinlik düzenledi.

ESEV Moral Timi ekipleri, etkinlik kapsamında lösemili çocukları sokaklarında ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi.

Esenler Belediyesi, lösemiye karşı farkındalık oluşturmak ve lösemi hastalığı ile mücadele eden çocuklara destek vermek amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında ESEV Moral Timi ekipleri, renkli vosvoslar ve palyaçolar eşliğinde çocukları sokaklarında ziyaret etti. Keyifli anlar yaşayan çocuklara kıyafet, ayakkabı, oyuncak araba ve tablet bilgisayar hediye edildi.

"7 GÜN 24 SAAT TAKİP EDİYORUZ"

Esenler Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Kamil Ayata, "Esenler Belediyesi'nde lösemi hastası olan çocuklarımızı ziyarete geldik. Esenler genelinde 3 lösemi hastamız var. Belediye olarak 7 gün 24 saat takip ediyoruz. Çocuklarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Çocuklarımızın bu hastalıktan bir an önce kurtulmalarını ümit ediyoruz" dedi.

"BU HASTALIĞI YAŞAYAN BİLİR"

Etkinliğin çok güzel olduğunu söyleyen Mehmet Karaçam, "Çeşitli Oyunlar oynadık. Televizyon izleyerek zaman geçirmeye çalışıyorum. Bugün çok mutlu oldum. Benim için çok heyecan vericiydi. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Mehmet'in annesi Esme Karaçam, "Oğlum hastalığın son evresinde. Anne oğul arkadaş gibi olduk. Hastaneye gidip geliyoruz. Oğlum bu etkinlik için çok heyecanlandı. Dışarı çıkamıyor. Bu etkinlik oğlum için çok iyi oldu. Herkese teşekkür ediyorum. Etkinlik oğluma büyük moral oldu. Bu hastalığı yaşayan herkese Allah kuvvet versin. Bu hastalığı yaşayan bilir. Çok zor süreçler geçirdik. Allah kimsenin başına vermesin. Belediyemiz her zaman yanımızda" diye konuştu.