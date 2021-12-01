ESENLER'DE LODOSUN SOKAĞA DÜŞÜRDÜĞÜ HALILARI BÖYLE ÇALDI

ESENLER'de lodosun etkisiyle evin balkonundan sokağa düşen iki halının yoldan geçen kişi tarafından çalındığı iddia edildi. Yaşanan o anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Şiddetli lodos nedeniyle bir dairenin balkonda asılı olan iki halı uçarak sokağa düştü. Dakikalar sonra sokaktan geçen bir kişinin, yerdeki halıları çalarak yoluna devam ettiği iddia edildi.

YAŞANANLAR KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde halının şiddetli rüzgardan sokağa düştüğü görülüyor. Ardından sokaktan geçen şüphelinin halıları alarak yoluna devam ettiği kameraya yansıyor.