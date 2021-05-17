Esenler'de lastik değiştiren sürücüye motosiklet böyle çarptı

ESENLER'de, minibüsünün lastiğini değiştiren kişiye, sürücüsünün kaldırımdan yola indirmek istediği motosiklet çarptı.

ESENLER'de, minibüsünün lastiğini değiştiren kişiye, sürücüsünün kaldırımdan yola indirmek istediği motosiklet çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 16 Mayıs günü saat 16.00 sıralarında Havaalanı Mahallesi Atışalanı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi yol kenarında minibüsünün lastiğini değiştirmek istedi. Bu sırada, sürücüsünün kaldırımdan yola inmeye çalışan motosikletli, lastik değiştiren sürücüye çarptı. Kaza sonucu hem araç sürücüsü hem de motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı