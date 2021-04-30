Esenler'de kuyumcudan altın dolu çanta çalan hırsız yakalandı
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Esenler'de kuyumcudan altın dolu çanta çalan hırsız yakalandı

Esenler'de kuyumcudan altın dolu çanta çalan hırsız yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENLER'de müşterinin değerini öğrenmek ve bazılarını tamir ettirmek için kuyumcuya götürdüğü 130 bin lira değerindeki altınları çalan hırsızlardan biri yakalandı.

ESENLER'de müşterinin değerini öğrenmek ve bazılarını tamir ettirmek için kuyumcuya götürdüğü 130 bin lira değerindeki altınları çalan hırsızlardan biri yakalandı. Olay sonrası kıyafet değiştirdiği tespit edilen şüpheli adliyeye sevk edildiği sırada mağdurlar tepki gösterdi.

Olay 26 Nisan günü Esenler'de bir kuyumcuda meydana geldi. Bahar Birinci, 18 yıldır biriktirdiği yaklaşık 130 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını, tarttırarak değerini öğrenmek ve bazılarını tamir ettirmek için çantaya koyarak, kuyumcuya götürmüştü. Kuyumcuya yanlarındaki 6 yaşındaki  kız çocuğu ile birlikte müşteri gibi giren iki kadın hırsız altın dolu çantayı çaldı. Şikayet üzerine Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

KIYAFETLERİNİ DEĞİŞTİRMİŞLER

Polis ekipleri hırsızların kaçış güzergahında bulunan güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Onlarca kamera görüntüsünü inceleyen polis ekipleri olay sonrası hırsızların kıyafetlerini değiştirdiklerini tespit. Kaçış anlarına ait güvenlik kamera görüntülerinde kıyafetlerini değiştiren hırsızların bir süre çaldıkları içi altın dolu çantayı yanlarındaki 6 yaşındaki çocuğa taşıttıkları görüldü. Esenler Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma ekipleri kimliklerini ve yerlerini tespit ettiği hırsızların evine baskın düzenledi. Hırsızlardan A.B.(30) olay günü yanında bulunan 6 yaşındaki çocuğu ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan A.B. sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan şüpheli Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Karakoldan polis aracıyla çıkarılan şüpheliye mağdurlar tepki gösterdi. Polis ekiplerinin altınların bulunması ve diğer şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

- İstanbul
Esenler'de kuyumcudan altın dolu çanta çalan hırsız yakalandı
Esenler'de kuyumcudan altın dolu çanta çalan hırsız yakalandı
Esenler'de kuyumcudan altın dolu çanta çalan hırsız yakalandı
Esenler'de kuyumcudan altın dolu çanta çalan hırsız yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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