Esenler'de kültür ve sanat eğitimleri online devam ediyor Esenler Belediyesi Sanat Evi'nin (ESEV) piyano, keman, gitar, bağlama, filografi, karikatür, ahşap rölyef, kara kalem, fotoğrafçılık ve radyo programcılığı eğitimleri, Şehir Ekranı TV'den canlı yayınlanmaya başladı.

Esenler Belediyesi Sanat Evi'nin (ESEV) piyano, keman, gitar, bağlama, filografi, karikatür, ahşap rölyef, kara kalem, fotoğrafçılık ve radyo programcılığı eğitimleri, Şehir Ekranı TV'den canlı yayınlanmaya başladı.

Belediyeden yapılan açıklamamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, ertelenen pek çok kültür ve sanat etkinliği, uzaktan eğitim modeliyle sürdürülüyor.

ESEV'in piyano, keman, gitar, bağlama, filografi, karikatür, ahşap rölyef, kara kalem, fotoğrafçılık ve radyo programcılığı eğitimleri online yayınlanmaya başladı.

İlk gün yağlı boya eğitimiyle başlayan ve ilgi gören uzaktan eğitimler, diğer branş eğitmenlerinin de katılımlarıyla devam ediyor.

Vatandaşları sanatla buluşturmak, yeteneklerini ortaya çıkarmak ve hayallerini gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdüren ESEV'in online eğitimleri, 24 saat online yayın yapan Şehir Ekranı TV'nin youtube kanalından izlenebiliyor.

Kaynak: AA