Esenler'de kuduz olduğu iddiasıyla iple bağlanan köpek sahibine geri verildi

Esenler'de kuduz olduğu iddiasıyla iple bağlanan köpek, hasta olmadığının belirlenmesi üzerine sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Kemer Mahallesi'nde stadın bahçesinde dolaşan bir köpeğin, kuduz olduğu ve diğer köpeklere saldırdığı iddiasıyla mahalle sakinleri tarafından çamaşır ipiyle ayakları ve ağzı bağlandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Esenler Belediyesi ekipleri, köpeği bulunduğu durumdan kurtararak muhafaza altına aldı.

Rehabilitasyon merkezinde, veteriner hekimler tarafından gerekli tedavileri yapılan köpeğin, kuduz ve saldırgan olmadığı belirlendi.

Köpeğin iple bağlandığı görüntülerin, sosyal medyada paylaşılması üzerine konudan haberdar olan sahibi Cevdet Güler, belediyeye müracaat etti.

Belediye ekiplerine, köpeğin şantiyede bağlı bulunduğu yerden zincirinden kurtulduğunu ve dışarı çıktığını anlatan Güler, "Barut" isimli köpeğin saldırgan olmadığını söyledi.

Kısırlaştırma ve aşılama işlemlerinin ardından Barut, sahibine teslim edildi.

AA / Hasan Hüseyin Kul - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet