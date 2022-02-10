Esenler'de küçük çocuğu bagajda taşıyan sürücüye para cezası kesildi

ESENLER'de küçük bir çocuğu kapağı açık bagajda taşıyan Nurullah Gökarslan adlı sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" içerikli 47/1-G ve "Araç Dışında Yolcu Taşımak" içerikli 65/1-G maddeleri gereğince toplam bin 861 lira idari para cezası kesildi

Olay, geçen pazar günü Esenler Oruç Reis Mahallesi'nde meydana gelmiş, Nurullah Gökarslan 34 EVE 129 plakalı otomobiliyle küçük çocuğu kapağı açık bagajda taşımıştı. Kaydedilen görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri sürücü Nurullah Gökarslan'ı yakaladıktan sonra 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' ve 'Araç Dışında Yolcu Taşımak' suçlarından toplamda bin 861 lira para cezası kesildi. Ayrıca Nurullah Gökarslan'a 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' maddesinden adli işlemleri yapılmak üzere Atışalanı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.