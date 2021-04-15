Aralarında 6 aylık bebeğin de olduğu yangında mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
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Aralarında 6 aylık bebeğin de olduğu yangında mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR - Haberler | 3. Sayfa

Esenler'de 3 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 4 kişiyi ve 6 aylık bebeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Esenler Menderes Mahallesi 345. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede binadan yükselen alevler, mahalleliye korku dolu anlar yaşattı. O anlar, cep telefonu kameralarına da saniye saniye yansıdı.

Yangında mahsur kalanlar vatandaşlar, binanın arka tarafında bulunan balkonlarda kurtarılmayı bekledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangında mahsur kalan 4 kişiyi ve 6 aylık bir bebeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Dumandan etkilenen vatandaşların ilk müdahaleleri ambulansta yapıldı.

Aralarında 6 aylık bebeğin de olduğu yangında mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
Aralarında 6 aylık bebeğin de olduğu yangında mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
Aralarında 6 aylık bebeğin de olduğu yangında mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
Aralarında 6 aylık bebeğin de olduğu yangında mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR

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