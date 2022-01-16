Esenler'de korkutan yangın - Haberler
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Esenler'de korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenler'de 6 katlı bir binanın havalandırma boşluğunda yangın çıktı.

ESENLER, İSTANBUL (İHA) - Esenler'de 6 katlı bir binanın havalandırma boşluğunda yangın çıktı. Yangın sırasında çıkan sesler bina sakinlerinde paniğe yol açarken, tedbir amaçlı bina boşaltıldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Esenler Nine Hatun Mahallesi 142. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı bir binanın havalandırma boşluğunda yangın çıktı. Yangın sırasında binada duyulan çatırdama seslerinden dolayı bina sakinleri apartmanı boşalttı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bina çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri havalandırma boşluğunda çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

Binada duydukları çatırdama seslerinden dolayı binayı boşalttıklarını ifade eden Mustafa Emir Aydoğdu, "Binanın iç tarafından bir patlama sesi geldi. Binanın havalandırmasından da sesler geldi. Biz de binayı boşalttık. İtfaiyeye haber verdik. Kömürlüğe baktılar yangın var mı diye. Tuvaletin havalandırma boşluğunda yangın çıkmış. Onu söndürdüler. Duvarın içinden sesler duyuldu, sonrasında kesildi" dedi.

(Ensar Kıranlıoğlu/İHA)

Esenler'de korkutan yangın

Esenler'de korkutan yangın

Esenler'de korkutan yangın

Esenler'de korkutan yangın

Esenler'de korkutan yangın

Esenler'de korkutan yangın

Esenler'de korkutan yangın

Esenler'de korkutan yangın

Esenler'de korkutan yangın

Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi

Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Esenler'de 6 katlı bir binanın havalandırma boşluğunda yangın çıktı.

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