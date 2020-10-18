Esenler'de korkunç cinayet
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Esenler'de korkunç cinayet

18.10.2020 09:17 | Son Güncelleme: 18.10.2020 09:21

Esenler'de bir kişi, kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra belinden çıkardığı silah ile ilk önce kız arkadaşına daha sonra kendi kafasına ateş etti.

Esenler'de bir kişi, kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra belinden çıkardığı silah ile ilk önce kız arkadaşına daha sonra kendi kafasına ateş etti. Silah ile kafasına ateş eden genç, olay yerinde hayatını kaybederken, ağır şekilde yaralanan kız arkadaşı hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan genç kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, saat 00: 15 sıralarında Esenler Otogar Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet A. ve Hazal T. isimli iki arkadaş yol kenarında otururken aralarında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma sonrası oturduğu yerden kalkarak kaçmaya başlayan Hazal T. isimli genç kız, arkasından gelen Mehmet A. tarafından silahla vuruldu. Ateş ettikten sonra kanlar içinde yerde yatan kız arkadaşını gören Mehmet A. daha sonra elindeki silahı kafasına doğrultarak ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı şekilde yaralanan Hazal T'yi hastaneye kaldırırken, kafasına ateş eden Mehmet B. olay yerinde hayatını kaybetti. Hastanede bir süre tedavi altında kalan genç kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri alanda inceleme yaparken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

-İHA-

Esenler'de korkunç cinayet
Esenler'de korkunç cinayet
Esenler'de korkunç cinayet
Esenler'de korkunç cinayet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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