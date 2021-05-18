Esenler'de kolonları çatlayan 3 katlı binanın sakinleri yakınlarına sığındı
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Esenler'de kolonları çatlayan 3 katlı binanın sakinleri yakınlarına sığındı

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Haberler | 3. Sayfa

Esenler'de kolonları çatlayan 3 katlı binanın sakinleri yakınlarına sığındı Esenler'de kolonları çatlayan 3 katlı binanın sakinleri, binayı boşaltarak yakınlarına sığındı.

Esenler'de kolonları çatlayan 3 katlı binanın sakinleri yakınlarına sığındı

İSTANBUL - Esenler'de kolonları çatlayan 3 katlı binanın sakinleri, binayı boşaltarak yakınlarına sığındı.

Edinilen bilgiye göre, Esenler Tuna Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde bulunan 9 daireli 3 katlı binanın kolanları ile duvarlarında çatlaklar oluştu. 26 yıllık olan binada son 10 günde oluşan çatlaklar nedeniyle büyük bir paniğe kapılan apartman sakinleri de korkuyla evlerinden çıkıp, akrabaları ile komşularına sığındı.

Bina sakinlerinden Sevila Alemdar, kolonların patladığını, içeriye giremediklerini söyleyerek, "Herkes komşulara, akrabalara kaçtı" dedi.

Apartman sakinlerinden Emine Dursun çok korktuklarını çatlakların giderek büyüdüğünü ve taşınmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Başka bir bina sakini Tuğba Doruk ise eşyalarını depoya götürdüklerini ifade etti.

Esenler'de kolonları çatlayan 3 katlı binanın sakinleri yakınlarına sığındı
Esenler'de kolonları çatlayan 3 katlı binanın sakinleri yakınlarına sığındı
Esenler'de kolonları çatlayan 3 katlı binanın sakinleri yakınlarına sığındı
Esenler'de kolonları çatlayan 3 katlı binanın sakinleri yakınlarına sığındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak

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