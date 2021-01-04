Esenler'de kısıtlamada markete giden kadına motokurye çarptı: 2 yaralı
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Esenler'de kısıtlamada markete giden kadına motokurye çarptı: 2 yaralı

04.01.2021 09:20 | Son Güncelleme: 04.01.2021 09:28
Esenler'de kısıtlamada markete giden kadına motokurye çarptı: 2 yaralı

ESENLER'de sokağa çıkma kısıtlamasında alışveriş için yakındaki markete giden kadına motokurye çarptı.

ESENLER'de sokağa çıkma kısıtlamasında alışveriş için yakındaki markete giden kadına motokurye çarptı. Kazada kadın ile birlikte motosikletli kurye yaralandı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Esenler Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi'nde meydana geldi. Evinin ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkma kısıtlamasında evden ayrılan yaşlı kadına yolda yürürken bir restoranda çalışan motosikletli kurye çarptı. Çarpmanın etkisi ile kadın ile birlikte motosikletli kurye yaralandı. Çevredekilerin yardımı ile ilk müdahaleleri yapılan iki yaralı için ambulans çağrıldı. Gelen 112 görevlileri iki yaralıyı hastaneye kaldırırken durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Esenler'de kısıtlamada markete giden kadına motokurye çarptı: 2 yaralı
Esenler'de kısıtlamada markete giden kadına motokurye çarptı: 2 yaralı
Esenler'de kısıtlamada markete giden kadına motokurye çarptı: 2 yaralı
Esenler'de kısıtlamada markete giden kadına motokurye çarptı: 2 yaralı
Esenler'de kısıtlamada markete giden kadına motokurye çarptı: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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