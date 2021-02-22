Son dakika haberleri... Esenler'de kısıtlamada durdurulan sürücü kimliğini vermek istmedi

ESENLER ve Bağcılar'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar hakkında tutanak düzenlendi. Esenler'de saat 01.45'te durdurulan bir kişi de, kimliğini 5 dakika sonra vereceğini söyleyerek, bir süre direndi. 'Gece kartalları' olarak adlandırılan bekçiler, Esenler'deki Atışalanı Caddesi'nde bu gece saat 01.45'te yoldan geçen bir aracı durdurdu. Bekçiler, "Bu saatte nereden geliyorsunuz?" diye sorunca sürücü, "Restoran işletiyorum. Oradan dönüyorum" dedi. Bekçiler restoranların saat 24.00'te kapandığını bu saate kadar dışarıda kalamayacağını belirterek tutanak hazırlamak için sürücüden kimliğini istedi. Polis olduğunu söylediği bir yakınını da arayan sürücü, "Kimliğimi 5 dakika sonra vereceğim" diyerek kimliğini vermemek için de bir süre direndi. Görevlilerin ısrarı üzerine sürücü kimliğini verdi ve hakkında tutanak tutuldu.

PAZARCININ ARABASINDAKİ BEYZBOL SOPASI

Bağcılar Meydanı'nda yine bu gece görevli ekipler maskesiz bir gence cezai işlem uygularken, durdurulan panelvan tipi araçta bulunan pazarda çalıştığını söyleyen sürücüye de yine kısıtlamalara uymamak suçundan işlem yapıldı. Minibüste şüphe üzerine yapılan aramada beyzbol sopası ve kalın bir sopa bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı