: Esenler'de kentsel dönüşüm çalışmaları

30.01.2020 16:27 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:30

Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, kentte kamu binalarının yüzde 92'sinin depreme hazır hale getirildiğini belirterek, "Toplam 7 bin 60 okulun sadece 39'unda risk var. Onların bir kısmı yıkılmaya başlanmış ve yıkılıyor." dedi.

İlçedeki kentsel dönüşümün çalışmalarıyla ilgili Esenler Belediyesi Kentsel Dönüşüm Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında Göksu, Elazığ'da yaşanan son depremde devletin nasıl hızlı organize olabildiğinin görüldüğünü anlattı.

Göksu, şunları kaydetti:

"İstanbul ölçeğinde şu anda kamu binalarının yüzde 92'si depreme hazır hale getirilip yenilenmiştir. İstanbul'da toplam 7 bin 60 okulun sadece 39'unda risk var. Onların bir kısmı yıkılmaya başlanmış ve yıkılıyor. Devlet, kamu binalarının yenilenmesi ve depremle ilgili üzerine düşen sorumlulukları belirlemiş ve onu da yerine getirmiştir. Bu çerçevede toplanma alanlarıyla ilgili mesafe kat edildi. Şu anda İstanbul'da 10 binin üzerinde toplanma ve barınma alanı tespit edilerek, yerler ortaya çıkarıldı. Depremle ilgili asıl yapılması gereken yapı stoğunun yenilenmesidir. Esenler'de 98 bin 160 konut problemli, bunların şu ana kadar 56 binini yeniledik ve konutlarda vatandaşlarımız oturuyor, inşaatı biten konutlara da 2020 yılı sonunda kavuşacaklar."

"İBB kentsel dönüşüm önünde engel"

Göksu, İBB'nin İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesine Esenler Atışalanı Mahallesi Kuzey Rezerv yapı alanına ilişkin uygulama imar planının iptali ve yürütmenin durdurulması için dava açtığını belirterek, "İnsanın hayatı ve çocuklarımızın geleceği söz konusuyken bazen siyasi pragmatizm toplumsal menfaatin önüne geçerek siyaset üretiliyor. Şimdi gördük ki kentsel dönüşüm önünde 3. bir engel İstanbul Büyükşehir Belediyesidir." dedi.

Planın iptali için gösterilen gerekçeyi de "komik" olarak niteleyen Göksu, şöyle konuştu:

"Yüzde 61,3'ünün donatıya terk edildiği ve maksimum kat yüksekliğinin 5 kat olduğu plan iptali için İBB, kentsel dönüşüm yapılacak ve deprem riskini ortadan kaldırmak için planlanmış ve çalışması yürütülen bir şey için plan iptaline gidiyor. İBB bütçesi Kasım ayında geçerken, geçtiğimiz yıl 1 milyar küsur olan kentsel dönüşümle ilgili bütçe yüzde 65,8 azaltılarak 300 küsur milyona düşürüldü. Bütün kamu vicdanına ve İstanbullulara sormak isterim, 'kentsel dönüşümle ilgili hangi tedbiri alacaksınız?"

Göksu, bir gazetecinin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum tatiline ilişkin sorusuna da "Ekrem İmamoğlu'na iyi tatiller" karşılığını verdi.

Kaynak: AA

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