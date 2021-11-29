Esenler'de kendisini tornavidayla yaralayan eşinden şikayetinden vazgeçti, mahkeme tahliye etti

ESENLER, İSTANBUL (İHA) - Esenler'de boşanma davası açmak için adliyeye giderken barışma teklifini reddeden eşini tornavidayla yaralayan ve burnunu ısıran sanığın cezası istinaf mahkemesince kaldırıldı. Eşinin şikayetinden vazgeçtiği sanığı, 'eşe karşı silahla kasten yaralama' suçundan 5 yıl hapse mahkum eden mahkeme, tahliyesine karar verdi.

Esenler'de, 6 Eylül 2016 tarihinde boşanma davası açmak için adliyeye giderken barışma teklifini reddeden eşini tornavidayla yaralayan ve burnunu ısıran sanık Davut Gençalp, Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı davada, 'eşini kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'basit tehdit' suçlarından 10 yıl 10 ay ile 5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Davanın karara bağlanmasının ardından taraflar, yerel mahkemenin kararını istinaf mahkemesine taşıdı. Tarafların itirazını değerlendiren Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi, verilen cezayı kaldırdı. Duruşmalı olarak yapılan değerlendirmede, tutuklu sanık Davut Gençalp, müşteki Büşra Gençalp ve tarafların avukatları hazır bulundu.

"Yuvamı kurtarmak istiyordum"

Olaydan dolayı üzgün olduğunu söyleyen tutuklu sanık Davut Gençalp, "Eşimden huzurunuzda özür diliyorum. Kısa bir süre önce evlenmiştik, henüz bir yılımızı doldurmamıştık, aramızda sorunlar vardı, boşanmayı düşünüyorduk. Bir süre sonra eşimi ben aradım, boşanma konularını konuşmak için bir araya gelelim dedim. Kendisine barışmayı teklif ettim ve evliliğimizi kurtaralım dedim. Kendisi de açık bir yere gidelim orada konuşalım dedi. Otobanın kenarında yeşil alanda arabayı durdurdum ve konuşmaya başladık. Yuvamı kurtarmak istiyordum ancak kendisi küfür etmeye başladı ve yüzüme tükürdü" ifadelerini kullandı.

"Kendimi kaybettim"

Yaptığını hatırlamadığını söyleyen sanık Gençalp, "Daha sonra eşimi dövdüm diye gidip karakola teslim oldum. Çok pişmanım. Üzerimde tornavida yoktu, mağduru darp ederken anahtar kullandım ama olayın ayrıntılarını hatırlamıyorum. Mağdura çok vurup vurmadığımı gerçekten hatırlamıyorum ancak ben ayrılırken mağdur kendindeydi. Karakolda, pişman olduğumu ve eşim için de ambulans göndermelerini söyledim. 20 aydır tutukluyum, mağdurdan çok çok özür diliyorum. Evliliğimiz süresi içerisinde mağdur beni aldatmış, en son görüşmemizde de kendisi bunu yüzüme söyleyerek yüzüme tükürdü ben de kendimi kaybettim. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

"Adliyeye boşanma davası açmaya gittik birlikte"

Müşteki Büşra Gençalp ise beyanında, "Kaçtığımızdan andan itibaren bir arada yaşıyorduk. Resmi evlilik yaptıktan sonra kendi evimize geçtik, bu tarihten sonra aramızda sorunlar başladı. O da boşanmak istediğini söyledi ve ertesi gün biz adliyeye boşanma davası açmaya gittik birlikte. Onun isteğiyle görüştük, barışmak istediğini söyledi. Açık bir yerde konuşalım dedim, arabayı park etti ve çimenlerin üzerine geçip oturduk" dedi.

"Beni döverken burnumu da ısırmıştı"

Sanığın barışmak istediğini söyleyen müşteki, "Kendisine yapamayacağımı söyledim. 'Sen ailenin sözünden çıkamayan şerefsiz birisin' dedim. Davut yüzüme yumrukla vurdu, avuç içinde tornavidaya benzer bir şey vardı, kaşımın üst taraflarına, alnıma vurmaya başladı. Tahminimce 10 dakika beni dövmüştü, sonra beni orada bıraktı gitti. Giderken şuurum yerindeydi, bayılmamıştım. Sonra gözlerim kararır gibi olunca düşerim diye yol kenarına kendimi yuvarlayarak gittim. Oradan geçen birine ambulansı aramasını söyledim. Şikayetçi değilim. Beni döverken burnumu da ısırmıştı" diye belirtti.

Davada iki kez görevsizlik kararı verildi

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, olaya ilişkin 'eşe karşı nitelikli yaralama' ile 'basit tehdit' suçlarından öncelikle Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesine dava açıldığını ancak mahkemenin sanığın 'adam öldürmeye teşebbüs' ile 'tehdit' suçlarından cezalandırılması gerektiğini belirterek görevsizlik kararı verdiğini belirtti. Görevsizlik kararı ile birlikte davanın gönderildiği Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesinin 'eşe karşı nitelikli yaralama' ve 'basit tehdit' suçunu oluşturduğu gerekçesiyle yeniden görevsizlik kararı verdiğinin anlatıldığı mütalaada, Bölge Adliye Mahkemesinin Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararını kaldırdığını, yeniden görülen davada sanığın 'eşe karşı kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 ay hapse mahkum edildiği aktarıldı. Mütalaada, yerel mahkemenin kararını inceleyen Bölge Adliye Mahkemesinin 'sanığın eyleminin "kasten adam öldürmeye teşebbüs' olarak değerlendirilmesi gerektiği ve doktor raporunun eksik olduğu' gerekçeleriyle bozma kararı verdiği belirtildi.

Taraflar karara itiraz etti

Mütalaasında, Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği, 'eşini kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'basit tehdit' suçlarından 10 yıl 10 ay ile 5 ay hapis cezasını hatırlatan duruşma savcısı, 'tehdit' suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiği gerekçesiyle istinaf başvurusu yapılamadığı ancak 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan taraflarca istinaf başvurusu yaptığı kaydedildi. Mütalaada, sanığın olay tarihinde müşteki ile birlikte adliyeye giderken aracını TEM otoyolu kenarındaki çimlik alana çekerek, müştekiyi araçtan indirip boğazını sıkarak 'ecelin benim elimden olacak' şeklinde sözler söylediği, burnunu ısırdığı ve müştekiyi çimlerin üzerine yatırarak elindeki tornavida ile boğazına, eline, karın bölgesine ve ayak bölgelerine 30 dakika kadar vurduğu ve müştekinin aldığı darbeler sonucunda bayıldığı aktarıldı.

Sanığın eşinin ölmüş olması paniğiyle karakola gittiği anlatıldı

Dava dosyasında yer alan fotoğraflara değinilen mütalaada, müştekinin baş, boyun ve vücudunun değişik yerlerinden yaralanması sonucu kanlar içinde kalması, bitkin kalan müştekinin olay yerinde bırakılması, sanığın, eşinin ölmüş olabileceğini düşünmüş olmakla ortaya çıkan panik sonucu karakola gittiğinin belirlenmesine göre sanığın kastının yaralama aşamasını geçtiği belirtildi. Mütalaada, sanık hakkında yerel mahkemece 'kasten eşi öldürmeye teşebbüs' suçundan verilen cezanın hüküm ve yasaya uygun olduğu, bu nedenle istinaf başvurusunun reddedilmesine ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep edildi.

Son sözü sorulan sanık Davut Gençalp, "Böyle bir olaydan dolayı pişmanım. Tekrar mağdurdan özür diliyorum. İki yıla yakındır tutukluyum, tahliyemi istiyorum" dedi.

Yerel mahkemece verilen kararın kaldırılmasına karar veren mahkeme, sanığın 'eşe karşı silahla kasten yaralama' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutuklu kaldığı süre nedeniyle tahliyesine oy çokluğuyla hükmetti.

Üye hakim karara şerh koydu

Karara muhalefet şerhi koyan üye hakim, sanığın öldürme kastı ile hareket ettiğinin anlaşılması karşısında yerel mahkemece verilen hükme yönelik yapılan istinaf başvurusunun esastan reddine ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi gerekirken sanığın eyleminin 'kasten yaralama' kapsamında kaldığına dair görüşe katılmadığını aktardı. - İSTANBUL

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