Esenler'de kedilerin bacaklarını ve kuyruklarını kestiler
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Esenler'de kedilerin bacaklarını ve kuyruklarını kestiler

Esenler'de kedilerin bacaklarını ve kuyruklarını kestiler
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ahmet YEŞİLMEN / , ESENLER'de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir kedinin bacağı diğerinin ise kuyruğu kesildi.

Ahmet YEŞİLMEN/ , ESENLER'de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir kedinin bacağı diğerinin ise kuyruğu kesildi. Hayvanseverler tarafından yaralı halde bulunan kediler, tedavi edildikten sonra yuvaya verildi.

Esenler Metro İstasyonu önünde geçen ay çevre sakinleri tarafından beslenen kedilerinden biri ön bacağı diğeri ise kuyruğu kesik halde bulundu. Hayvanseverler tarafından bacağı kesilen kedi özel bir klinikte tedavi ettirdikten sonra yuvaya verildi. 

"ÖZEL KLİNİKTE 1 AY BOYUNCA TEDAVİ GÖRDÜ"

Çevre sakinlerinden Elay Algül, "Bundan 1 ay önce patileri kesilen kedi gördük. Biz bunu belediye ekiplerine bildirdik fakat ekiple saatler sonra geldi. Sonra onu kafese koyup özel bir kliniğe götürdük. Bu klinikte 1 ay boyunca tedavi gördü. Veterinerin belirttiği kadarıyla bir insan tarafından kesilmiş. Biz buraya gelip kedileri besliyoruz fakat kuyrukları, kulakları ve patileri kesilen kediler görüyoruz. İnsanlar fazlasıyla duyarsız. Belediyelerin hem kısırlaştırma yapmalarını hem de bilinçlendirici afişler asmalarını istiyoruz. Biz burada hayvansever olarak birkaç kişiyiz. Elimizden geldiğince su ve mama veriyoruz. İnsanlar duyarsız olduğu için ne yazık ki, bu tarz yaralamalar oluyor" dedi.

Esenler'de kedilerin bacaklarını ve kuyruklarını kestiler
Esenler'de kedilerin bacaklarını ve kuyruklarını kestiler
Esenler'de kedilerin bacaklarını ve kuyruklarını kestiler
Esenler'de kedilerin bacaklarını ve kuyruklarını kestiler
Esenler'de kedilerin bacaklarını ve kuyruklarını kestiler
Esenler'de kedilerin bacaklarını ve kuyruklarını kestiler
Esenler'de kedilerin bacaklarını ve kuyruklarını kestiler
Esenler'de kedilerin bacaklarını ve kuyruklarını kestiler
Esenler'de kedilerin bacaklarını ve kuyruklarını kestiler
Esenler'de kedilerin bacaklarını ve kuyruklarını kestiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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