ESENLER'DE KAMYONET DEVRİLDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ESENLER'DE KAMYONET DEVRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

, Esenler'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet devrildi.

, Esenler'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet devrildi. Kamyonet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Metris-Esenler bağlantı yolunda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 59 YH 470 plakalı kamyonetin sürücüsü Mustafa Özer, önündeki otomobilin ani fren yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra kamyonet devrildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan kamyonetin kasasında bulunan kumaş topları başka bir kamyonete taşındı. Devrilen kamyonet ekiplerin çalışması sonrasında kaldırıldı. Kazadan dolayı trafik akışı tek şeritten sağlanırken yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından trafik normale döndü.

ESENLER'DE KAMYONET DEVRİLDİ
ESENLER'DE KAMYONET DEVRİLDİ
ESENLER'DE KAMYONET DEVRİLDİ
ESENLER'DE KAMYONET DEVRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberi | Ankara'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Son dakika haberi | Ankara'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay John Kirby Mustafa Destici Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Cimilli İbo Düm Tek Tek Demet Özdemir
Spor Arda Turan Lionel Messi Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
ESENLER'DE KAMYONET DEVRİLDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 15:18:24. #1.15#

title