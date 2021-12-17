ESENLER'DE KAMYONET AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPARAK DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ESENLER'DE KAMYONET AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPARAK DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENLER'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, kontrolden çıkarak önce refüjdeki aydınlatma direğine çarptı ardından devrildi.

ESENLER'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, kontrolden çıkarak önce refüjdeki aydınlatma direğine çarptı ardından devrildi. Kazada devrilen kamyonette sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Kaza, Mahmutbey yolu Habibler istikametinde saat 06.45 sıralarında meydana geldi. Mehmet Reşat Ayata'nın kullandığı 02 ABV 149 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle hem aydınlatma direği hem de kamyonet devrildi. Kazada sürücü Ayata devrilen kamyonette sıkıştı. Kazayı gören sürücüler yardıma koşarken, durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonette sıkışan Ayata'yı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Devrilen kamyonet çekilirken, aydınlatma direğinin ise sabah saatlerinde kaldırılacağı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ESENLER'DE KAMYONET AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPARAK DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

ESENLER'DE KAMYONET AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPARAK DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

ESENLER'DE KAMYONET AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPARAK DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

ESENLER'DE KAMYONET AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPARAK DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

ESENLER'DE KAMYONET AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPARAK DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

ESENLER'DE DAİRE ALEV ALEV YANDI: ÜST KATTAKİLER ÇATIYA KAÇTI

ESENLER'DE DAİRE ALEV ALEV YANDI: ÜST KATTAKİLER ÇATIYA KAÇTI

 Yaşlı adam kamyonet kazasında öldü, olayla ilgili detayı duyanlar bir kez daha üzüldü

Yaşlı adam kamyonet kazasında öldü, olayla ilgili detayı duyanlar bir kez daha üzüldü

 İSTANBUL-BAĞCILAR'DA KALDIRIMDA GÖÇÜK OLUŞTU, 2 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

İSTANBUL-BAĞCILAR'DA KALDIRIMDA GÖÇÜK OLUŞTU, 2 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title