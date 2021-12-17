ESENLER'DE KAMYONET AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPARAK DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

ESENLER'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, kontrolden çıkarak önce refüjdeki aydınlatma direğine çarptı ardından devrildi. Kazada devrilen kamyonette sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Kaza, Mahmutbey yolu Habibler istikametinde saat 06.45 sıralarında meydana geldi. Mehmet Reşat Ayata'nın kullandığı 02 ABV 149 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle hem aydınlatma direği hem de kamyonet devrildi. Kazada sürücü Ayata devrilen kamyonette sıkıştı. Kazayı gören sürücüler yardıma koşarken, durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonette sıkışan Ayata'yı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Devrilen kamyonet çekilirken, aydınlatma direğinin ise sabah saatlerinde kaldırılacağı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.