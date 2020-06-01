Esenler'de kafe ve pastaneler denetlendi Esenler'de kafe ve pastaneler denetlendi Esenler Belediyesi normalleşme adımlarının ardından denetimlere devam ediyor.

Esenler'de kafe ve pastaneler denetlendi

İSTANBUL - Esenler Belediyesi normalleşme adımlarının ardından denetimlere devam ediyor. Son alınan kararlar kapsamında bugün hizmete başlayan cafe ve pastaneler denetlendi.

Türkiye, covid-19 salgını sonrası 1 Haziran'da yeni normalleşme dönemine ilk adımlarını attı. Hükümletin aldığı kararlar ile Esenler Belediyesi ve ilçe hıfzıssıhha kurulunun ilave tedbirleri ile Esenler' de kuralları uyulması için denetimler yapıldı. Zabıta görevlileri kafe ve pastanelerde sosyal mesafe, maske ve hijyen denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Bu kapsamda dükkanlara gelen ekipler, alanların kurallara uygun olup olmadığını denetledi. Dükkanlarda ise müşterilerin ateşlerinin tek tek ölçülüp, ölçüm işlemi bittikten sonra siparişinin alınmasına dikkat ediliyor.

"Devletimizin istediklerine riayet etmeye çalışıyoruz"

Pastanesini genelgeye uygun olarak ayarlayan Fatih Kaya: "İçişleri Bakanlığının genelgesinde yayınlanan sosyal mesafe kurallarına, masa aralıklarına dikkat ediyoruz. Personelimizin hijyenine öncelikle müşterilerimizin ve bizim sağlığımız için devletimizin istediklerine riayet etmeye çalışıyoruz. Belediye ekiplerimiz sürekli bilgilendiriyorlar. Masa sayılarını arttırdık, personelimiz hijyene daha çok dikkat ediyorlar, sosyal mesafe kurallarına da oldukça dikkat ediyoruz" şeklinde konuştu.

Dükkanında geniş önlemler alan Alparslan Eyüboğlu: "Kapı girişlerimize bir dezenfektan standı kurduk. Orada eldiven, dezenfekte ilacı ve kolonya bulunduruyoruz. ve maskemizde mevcut. İçeri gelen müşterilerimize maske yoksa kendimiz takıyoruz o şekilde masalara oturtuyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA