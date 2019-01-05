Esenler'de Kadınlar Poşete Karşı El Emeği File Dağıttı

ESENLER Belediyesi'nin 'Şehir Benim Projesi'yle başlattığı file kullanma kampanyası Esenlerli kadınların el emeğiyle hayat buldu. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun katılımıyla dağıtılan fileler vatandaştan büyük ilgi gördü.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2019 yılından itibaren plastik poşetleri ücretlendirmesinin ardından Esenler Belediyesi de harekete geçti. İnsan ve doğa sağlığını tehdit eden plastik poşet kullanımını azaltmak konusunda projeye destek verme hedefiyle, belediye tarafından file kullanma kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında kadınlar tarafından örülen fileler, Esenler Metro İstasyonu'nda halka ücretsiz olarak dağıtıldı.

"BUNUN BİR PARA MESELESİ OLMADIĞINI BİLİYORUZ"

Kadınların, Esenler Tekstil Atölyeleri İyileştirme Projesi'ndeki (ESTEKS) tekstil atölyelerinde, atık kumaş bezlerinden yaptıkları ekolojik bez çantalarla projeye katkı sağladığını belirten Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Bu kampanyanın çocuklarımızın geleceği için önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Meselenin bir para meselesi olmadığını da çok iyi biliyoruz. Bir tarafta işin ekonomisi diğer tarafta çevre tahribatının önlenmesi var" diye konuştu.

Proje ile Esenlerli vatandaşların evlerinde geri dönüşüm malzemelerini fileye dönüştürdüklerini kaydeden Göksu, daha önce kullanılan poşetlerin geri dönüştürülebilen bir ham maddeden yapılmadığına da dikkat çekti.

ÜÇ AYLIK EMEĞİN ÜRÜNLERİ

'Şehir Benim Projesi'ne el emeğiyle destek veren 52 yaşındaki Fatime Kurucu, projeye 20 kişilik ekipleriyle dahil olduklarını ifade ederek "Hocalarımız ve belediye başkanımızın da desteğiyle 3 aydır bu proje için çalışıyoruz. Evimizde fazlalık olan kumaş ve ip parçalarını değerlendirerek çevreye ve ekonomiye katkımız oldu. Belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorumö dedi.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun hediye ettiği fileyi alan 55 yaşındaki Yurdakul Kuner ise "Bu fileler küçüklüğümüzde de vardı. Çok fazla anılarımız oldu, içine balık, elma gibi manav ve bakkal eşyası koyardık. Cumhurbaşkanımıza ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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-Etkinlikten görüntüler - İstanbul

Kaynak: DHA