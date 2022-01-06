Esenler'de kaçak işletilen sigara imalathanesine operasyon

ESENLER, İSTANBUL (DHA) - Ahmet YEŞİLMEN/ ESENLER'de kaçak işletilen ve sigara üretimi yapılan imalathaneye yapılan operasyonda iş yeri sahibi ve çalışanları gözaltına alınırken, piyasa değeri 600 bin lira olan sigara sarma makinesi ile yüzlerce kilogram tütüne el konuldu.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yapılan çalışmalar sonucunda, Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan depoda kaçak olarak sigara üretimi yapıldığını tespit etti. Ekipler adrese operasyon düzenledi. Baskında piyasa değeri 600 bin lira olan toplamda 6 adet sigara sarma makinası, 290 kilogram paket halinde kıyılmış tütün, 60 kilogram açık kıyılmış tütün, 77 koli boş makaron, 500 paket doldurulmuş paket sigara ele geçirildi. Operasyonda iş yeri sahibi Bekir B. ve çalışanlar Mansurova M., Tursun Palatova Ş., Mama Saliyev K. gözaltına alındı.