Esenler'de kaçak cep telefonu operasyonu
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Esenler'de kaçak cep telefonu operasyonu

YURTDIŞINDAN yasa dışı yollarla getirdikleri cep telefonlarına Türkiye'de kayıtlı olan cep telefonlarının İMEİ numaralarını kopyalayarak satışını yaptıkları ileri sürülen kişilere yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda 6 bin 228 adet cep telefonu ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Esenler'de kaçak cep telefonu operasyonu
29.06.2020 17:50 | Son Güncelleme: 29.06.2020 17:54
YURTDIŞINDAN yasa dışı yollarla getirdikleri cep telefonlarına Türkiye'de kayıtlı olan cep telefonlarının İMEİ numaralarını kopyalayarak satışını yaptıkları ileri sürülen kişilere yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda 6 bin 228 adet cep telefonu ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.  

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından yasadışı yollarla Türkiye'ye cep telefonu getirildiğini belirledi. Harekete geçen kaçakçılık polisi, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Takip çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri, Esenler Tekstilkent'te kapalı kasa bir kamyonete operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 6 bin 228 cep adet telefonu ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Cep telefonlarının Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olmadığı belirlendi. Yurtdışından yasa dışı yollarla getirilen cep telefonlarına Türkiye'de kayıtlı olan cep telefonlarının İMEİ numaralarının kopyalanarak yasal hale getirildiği ve satışının yapıldığı tespit edildi. 

Gözaltına alınan 2 şüphelinin Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde kaçakçılık kanuna ve elektronik haberleşme kanununa muhalefet suçundan işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

Manşet

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