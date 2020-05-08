Esenler'de istinat duvarı çöktü
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Esenler'de istinat duvarı çöktü

Esenler'de istinat duvarı çöktü
08.05.2020 10:38 | Son Güncelleme: 08.05.2020 10:42

Esenler'de istinat duvarı çöktü Esenler'de sahur vakti bir inşaatın istinat duvarı çöktü.

Esenler'de istinat duvarı çöktü

İSTANBUL - Esenler'de sahur vakti bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Çöken istinat duvarın drone ile görüntülendi.

Esenler Kemer Mahallesi 945 Sokak'ta yapımı devam eden bir inşaatın istinat duvarı sahur vakti çöktü. Çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Esenler'de yaşanan tehlikenin boyutu, hava aydınlanınca ortaya çıktı. Çöken istinat duvarının çevresindeki birçok binanın büyük risk atlattığı görüldü. Çöken istinat duvarı çevresi drone ile havadan görüntülendi.

Esenler'de istinat duvarı çöktü

Kaynak: İHA

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