Esenler'de İSPARK'ın kapatılacağı iddiası
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Esenler'de İSPARK'ın kapatılacağı iddiası

Esenler'de İSPARK'ın kapatılacağı iddiası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenler'de Menderes Metro İstasyonu'ndaki İSPARK'a ait 100 araçlık otoparkın kapanacağı iddiası vatandaşı isyan ettirdi.

Esenler'de Menderes Metro İstasyonu'ndaki İSPARK'a ait 100 araçlık otoparkın kapanacağı iddiası vatandaşı isyan ettirdi. Aboneliği olan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Esenler Menderes Metro İstasyonundaki İSPARK'a ait 100 araçlık otoparkın kapanacağı iddiası vatandaşı isyan ettirdi. Aboneliği olan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Esenler'de ikamet eden otoparkın abonelerinden olduğunu söyleyen Murat Akdemir, "Buranın müşterilerinden biriyim, uzun zamandır da bu semtte yaşıyorum ve aylık abonmanlarından biriyim. Bir otopark kapanabilir ama en azından bir süre önce haber verilmesi lazım. Benim motosikletim var burada ve benim gibi de yaklaşık 50 kişinin motosikleti var. Dün motorumu almaya geldiğim zaman buranın akşam kapanacağı bilgisini alıyorum. Burası merdiven altı bir yer değil, burası İSPARK. Ben ve benim gibi bir sürü mağdur insan 3-4 saat burada bekledik. Belki bir görevli gönderirler diye ama baktık ki çaresi yok. Ben arkadaşımın motoruyla birbirine kenetledim motorumu. Sabah geldiğimde motorum yerindeydi, İSPARK'tan bir yetkili de gelmişti. 4 gün önceden bir ödeme yapmıştım zaten. Mutlaka geri alacağımızı biliyoruz ama paradan daha ziyade acaba aracımız ne olacak kaygısına düştük" şeklinde konuştu.

"İki kurum arasındaki husumetten dolayı bu kadar vatandaş mağdur edilmemeli"

8-9 senedir İSPARK'a abone olduğunu ifade eden Bülent Sürücüoğlu, "Dün akşam geldiğimde otoparkın boşaldığını, bariyerlerin söküldüğünü fark ettim. Bir bildiri de bize gelmedi. İSPARK'a yaklaşık 9 senedir aboneyim. Aralarındaki husumeti bilmiyorum açıkçası. İki kurum arasındaki husumetten dolayı bu kadar vatandaşı mağdur etmelerinin bir anlamı yok. Kişiselleşmiş bir durum anladığım kadarıyla" diye belirtti. - İSTANBUL

Esenler'de İSPARK'ın kapatılacağı iddiası
Esenler'de İSPARK'ın kapatılacağı iddiası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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