Esenler'de "İş Birliği Protokolü" için imzalar atıldı

24.09.2019 15:37

Esenler Belediyesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin kültür, sanat, eğitim, araştırma ve değerler eğitimi konularında karşılıklı iş birliği yapmaları amacıyla hayata geçirilen "İş Birliği Protokolü" için imzalar atıldı.



Esenler Belediyesi, Hoca Ahmet Yesevi Kültür Sanat Sezonu'na, özel bir iş birliği protokolünü imzalayarak başladı. Esenler halkının sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak, sanatsal ve akademik çalışmaları desteklemek isteyen Esenler Belediyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ile karşılıklı iş birliğini ve ortak anlayışı teşvik etmek amacıyla çalışmalara başladı. Esenler Belediyesi Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Serpil Mürtezaoğlu'nun katıldığı imza töreni, İTÜ Rektörlük binasında gerçekleşti. Katılımcılar iş birliğinin sağlanmasında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.



İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvar Bölümü ile Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) arasında eğitimler, konserler ve akademik iş birliklerinin yapılmasını da sağlayacak olan protokolle, ESEV Konservatuvara Hazırlık Kursu'nun da daha fazla öğrenciye ulaşması ve eğitimlerin daha geniş bir akademik eğitmen kadrosuyla yürütülmesi hedefleniyor. Böylece, son iki yıldır öğrencileri üniversitelerin konservatuvar bölümlerine ve güzel sanatlar liselerine hazırlayarak toplamda 26 öğrenciyi hayallerine kavuşturan ESEV Konservatuvara Hazırlık Kursu, yeni sezonda eğitmen kadrosu, kapsamlı eğitimler ve teknik gezilerle daha da güçlenerek Esenler halkına hizmet edeceği ifade edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA