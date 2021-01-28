Esenler'de iplik yüklü TIR devrildi

-ESENLER'de iplik taşıyan TIR devrildi. Yola saçılan ürünler şirket yetkilileri tarafından toplandı

Esenler İpekyolu Caddesi üzerinde saat sabah 07.00 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 64 BF 466 plakalı TIR, devrildi. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kazanın etkisiyle de yola saçılan iplikler şirket yetkilileri tarafından başka araca taşındı. Olayı anlatan şirket yetkilisi Ahmet Metin Uysal sürücünün durumunun iyi olduğu belirtilirken, "Sürücü erken saatlerde geliyor. Güvenlik kapalı olduğunu söyleyince müsait bir yere park etmesini söylüyor. Park etmeye çalışırken tekerin biri boşluğa denk gelerek devriliyor. Çok şükür kimsede bir şey yok trafiğe engel bir durum da yok. Şoförümüzün sağlık durumu da gayet iyi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı