Son dakika: ESENLER'DE NŞAATTAN HIRSIZLIK YAPAN KADINLAR KAMERADA
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Son dakika: ESENLER'DE NŞAATTAN HIRSIZLIK YAPAN KADINLAR KAMERADA

05.02.2021 15:49 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:53
Son dakika: ESENLER'DE NŞAATTAN HIRSIZLIK YAPAN KADINLAR KAMERADA

Son dakika haberleri... ESENLER'de 2 kadın şüpheli inşaattan malzeme çaldı.

ESENLER'de 2 kadın şüpheli inşaattan malzeme çaldı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi

Esenler Tuna Mahallesi'nde bulunan inşaata sabah saatlerinde gelen 2 kadın şüpheli, inşaattan malzeme çaldı. Kimliği belirsiz 2 kadının hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kameraya yansıyan görüntülerde 2 şüphelinin çaldıkları malzemeleri el arabası yardımıyla götürdükleri görüldü. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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