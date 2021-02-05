Son dakika: ESENLER'DE NŞAATTAN HIRSIZLIK YAPAN KADINLAR KAMERADA

ESENLER'de 2 kadın şüpheli inşaattan malzeme çaldı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi

Esenler Tuna Mahallesi'nde bulunan inşaata sabah saatlerinde gelen 2 kadın şüpheli, inşaattan malzeme çaldı. Kimliği belirsiz 2 kadının hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kameraya yansıyan görüntülerde 2 şüphelinin çaldıkları malzemeleri el arabası yardımıyla götürdükleri görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı