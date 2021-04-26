Esenler'de inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü
Esenlerde bir inşaatın işçilerinin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Esenlerde bir inşaatın işçilerinin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Oruçreis Mahallesi Giyimkent Ticaret Caddesi'ndeki inşaatın işçi konteynerlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kimsenin yara almadığı yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 15 konteyner kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş