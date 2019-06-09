ESENLER'DE İKİ ÇOCUĞUNU AĞIR YARALAYAN BABA İNTİHAR ETTİ (1)

Çağatay KENARLI - Murat SOLAK/ İSTANBUL DHA

Esenler'de cinnet getiren baba iki çocuğuna tabancayla ateş ederek ağır yaraladı. Baba daha sonra silahla intihar etti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

Kaynak: DHA