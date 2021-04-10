Esenler'de iki binanın çatısı alev alev yandı
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Esenler'de iki binanın çatısı alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı / ENSAR KIRANLIOĞLU - Haberler | 3. Sayfa

Esenler'de iki binanın çatısı alev alev yandı Esenler'de henüz bilinmeyen bir sebeple bir binanın çatısında çıkarak, yanındaki binanın çatısına da sirayet eden yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Esenler'de iki binanın çatısı alev alev yandı

İSTANBUL - Esenler'de henüz bilinmeyen bir sebeple bir binanın çatısında çıkarak, yanındaki binanın çatısına da sirayet eden yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Esenler tuna Mahallesindeki bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, 723. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katı alevler içerisinde yanmaya başladı. Kısa süre sonra yangın bitişiğinde bulunan diğer apartmanın da çatısına sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki vatandaşları uzaklaştırarak önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Esenler'de iki binanın çatısı alev alev yandı
Esenler'de iki binanın çatısı alev alev yandı
Esenler'de iki binanın çatısı alev alev yandı
Esenler'de iki binanın çatısı alev alev yandı
Esenler'de iki binanın çatısı alev alev yandı
Esenler'de iki binanın çatısı alev alev yandı
Esenler'de iki binanın çatısı alev alev yandı
Esenler'de iki binanın çatısı alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENSAR KIRANLIOĞLU

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